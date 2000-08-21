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Раздел: Россия  
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Жители РФ заметили исчезновение Дмитрия Медведева

Жители РФ заметили исчезновение Дмитрия Медведева Премьер-министр России перестал появляться на публике.

Дмитрий Медведев, не появлявшийся на публике около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный, передает Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер получил «спортивную травму», не уточнив степень ее серьезности и, каким видом спорта занимался Медведев.

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Ожидается, что премьер придет сегодня на совещание со своими заместителями и на президиум президентского совета по демографии и культуре.
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 Теги: Дмитрий Медведев, Россия

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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