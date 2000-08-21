Жители РФ заметили исчезновение Дмитрия Медведева

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"Грустный Медведев": в России обсуждают вид премьер-министра после митингов Премьер России пока ни словом не дал понять, что он думает о прошедших акциях протеста, пишут российские СМИ.