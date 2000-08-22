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Раздел: Россия  
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Удар по режиму: в России спрогнозировали снижение цен на нефть

Удар по режиму: в России спрогнозировали снижение цен на нефтьСША введут эмбарго на иранскую нефть.

Нынешняя цена на "черное золото" пока выше прогнозов. Многое будет зависеть от того, как будут работать санкции против Ирана.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Мировые цены на нефть в конце 2018 – начале 2019 года могут снизиться до $55-60 за баррель, многое будет зависеть от развития ситуации с возможным введением санкций против Ирана.

Такой прогноз озвучил первый зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач в кулуарах форума Технопром, сообщает ТАСС во вторник, 28 августа.

"Да, мы ожидаем снижения (цены на нефть – ред.). Пока она выше, чем большинство прогнозов и ожиданий. Мы думаем, что до $50 с лишним – $60 она должна снизиться, вопрос в том, как санкции против Ирана будут работать и как они ударят по его нефтяной отрасли, как поведет себя Саудовская Аравия, которая будет, скорее всего, компенсировать возможные ограничения поставок. Я думаю, что где-то до $55-60 (за баррель) цена уйдет", – сказал Клепач.

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Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что нынешние котировки нефти в районе $74-76 за баррель уже учитывают риск санкций США против Ирана.

Американские власти потребуют от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить импорт этой продукции из Ирана с 4 ноября нынешнего года для обеспечения экономического давления на Тегеран.
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 Теги: Россия, нефть, цена

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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