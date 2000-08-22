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Раздел: Россия  
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В России появится система слежения за криптовалютами

В России появится система слежения за криптовалютамиСистема позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала аналитический инструмент для отслеживания операций с криптовалютами, в частности с биткоином. В задачи ведомства входит противодействие финансовым махинациям и финансированию терроризма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bbc.com.

Новые функции будут внедрены в Единую информационную систему Росфинмониторинга - аналитический пакет программ, который эксклюзивно для него разрабатывают несколько подрядчиков.

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Так, согласно сайту госзакупок, к концу 2018 года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках. При "добавлении фигуранта" в программу помимо номеров банковского счета, карты и телефона можно будет указать его электронный кошелек. Карточка "банковский счет" "фигуранта" также дополнится вкладкой "криптовалюты".
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 Теги: Россия, криптовалюта

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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