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Раздел: Россия  
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Дождь из клопов шокировал жителей Якутии

Дождь из клопов шокировал жителей ЯкутииВ Якутии, на территории Алтанского наслега, обнаружили неизвестных насекомых.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.

Отмечается, что информация о неизвестных насекомых поступила в инспекцию охраны природы 28 августа.

Экологи направили образцы насекомых на исследование в институт биологических проблем криолитозоны в Якутске.

Ученые-энтомологи сообщили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae (это наболее мелкий водный клоп, - ред.).

Они предполагают, что причиной появления клопов могли стать так называемые "кориксидные дожди", которые наблюдались в Центральной Якутии в 1917-20 годах.

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"В 1917-20 годы регистрировались случаи, когда множество клопов семейства кориксидов ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редкий случай повторился также в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 километрах от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей оин не представляют опасности", - сообщили ученые.
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 Теги: Якутия, Россия, клопы, дождь

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Сегодня, 18:31 » Автор: Алена Шимко
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