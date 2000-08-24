Раздел: Россия
Дождь из клопов шокировал жителей Якутии
В Якутии, на территории Алтанского наслега, обнаружили неизвестных насекомых.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.
Отмечается, что информация о неизвестных насекомых поступила в инспекцию охраны природы 28 августа.
Экологи направили образцы насекомых на исследование в институт биологических проблем криолитозоны в Якутске.
Ученые-энтомологи сообщили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae (это наболее мелкий водный клоп, - ред.).
Они предполагают, что причиной появления клопов могли стать так называемые "кориксидные дожди", которые наблюдались в Центральной Якутии в 1917-20 годах.
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"В 1917-20 годы регистрировались случаи, когда множество клопов семейства кориксидов ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редкий случай повторился также в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 километрах от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей оин не представляют опасности", - сообщили ученые.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.
Отмечается, что информация о неизвестных насекомых поступила в инспекцию охраны природы 28 августа.
Экологи направили образцы насекомых на исследование в институт биологических проблем криолитозоны в Якутске.
Ученые-энтомологи сообщили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae (это наболее мелкий водный клоп, - ред.).
Они предполагают, что причиной появления клопов могли стать так называемые "кориксидные дожди", которые наблюдались в Центральной Якутии в 1917-20 годах.
Читайте также: Жителей американского города шокировал черный дождь
"В 1917-20 годы регистрировались случаи, когда множество клопов семейства кориксидов ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редкий случай повторился также в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 километрах от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей оин не представляют опасности", - сообщили ученые.
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