Дождь из клопов шокировал жителей Якутии

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На дорогах Якутии в снежной ловушке оказались шесть автомобилей, в которых находилось девять людей.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональном Дальневосточном центре МЧС России, вертолет Ми-8, упавший в Якутии, спасатели обнаружили и спасли четырех человек, которые выжили после крушения. Трое из пострадавших доставлены в ближайший поселок в больницу, одному оказали помощь на месте происшествия. Представитель оперативного