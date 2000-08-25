Раздел: Россия
В России разбился самолет-амфибия
К озеру был направлен вертолет Ми-8.
Частный самолет-амфибия разбился при взлете из озера Лесное в Тюменской области. На его борту находился пилот, который остался жив.
В России в Нижнетавдинском районе Тюменской области частный самолет-амфибия разбился при взлете из озера Лесное.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"В среду в 12:00 (10:00 по киевскому времени) с озера Лесное в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) должен был взлететь самолет-амфибия. Но он не взлетел, на связь не вышел", - сообщили в пресс-службе.
Отмечено, что к озеру был направлен вертолет Ми-8, который обнаружил самолет, разбившийся в 300 метрах от берега.
Читайте также: В Китае разбился самолет-амфибия
Как сообщается, на борту самолета-амфибии находился только пилот, который остался жив.
Частный самолет-амфибия разбился при взлете из озера Лесное в Тюменской области. На его борту находился пилот, который остался жив.
В России в Нижнетавдинском районе Тюменской области частный самолет-амфибия разбился при взлете из озера Лесное.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"В среду в 12:00 (10:00 по киевскому времени) с озера Лесное в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) должен был взлететь самолет-амфибия. Но он не взлетел, на связь не вышел", - сообщили в пресс-службе.
Отмечено, что к озеру был направлен вертолет Ми-8, который обнаружил самолет, разбившийся в 300 метрах от берега.
Читайте также: В Китае разбился самолет-амфибия
Как сообщается, на борту самолета-амфибии находился только пилот, который остался жив.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
173
0
Также советуем посмотреть
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
- Щодо скасування виборів в ОРДЛО
- В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
- Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
- Як Нафтогаз пробиває «дно»
- Долой комплексы: в Николаеве на стадионе установили туалет с прозрачными стенами
- Размеры алиментов в Украине увеличились вдвое
- На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года
- НАБУ: безвідповідальність і упередженість
- Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»
- Искренность Медведчука – это подарок
- 73-летний тракторист одним ударом отправил в «нокаут» домушника
- «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
- Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе
- Медведчук полегшив вибір українців
- Девушка стала звездой Сети, оригинально «отшив» поклонника
- Про давню ідею Вічного миру
- В Нью-Йорке улицы перекрыли из-за тысяч пчел, «облюбовавших» зонт
- Конфуз дня: китаянка случайно вышла замуж за незнакомца
Оставьте свой комментарий