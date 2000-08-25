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Раздел: Россия  
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В России разбился самолет-амфибия

В России разбился самолет-амфибияК озеру был направлен вертолет Ми-8.

Частный самолет-амфибия разбился при взлете из озера Лесное в Тюменской области. На его борту находился пилот, который остался жив.

В России в Нижнетавдинском районе Тюменской области частный самолет-амфибия разбился при взлете из озера Лесное.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"В среду в 12:00 (10:00 по киевскому времени) с озера Лесное в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) должен был взлететь самолет-амфибия. Но он не взлетел, на связь не вышел", - сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что к озеру был направлен вертолет Ми-8, который обнаружил самолет, разбившийся в 300 метрах от берега.

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Как сообщается, на борту самолета-амфибии находился только пилот, который остался жив.
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 Теги: Россия, самолет-амфибия

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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