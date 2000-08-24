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Раздел: Россия  
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США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин

США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлинРоссия нарушает правила ВТО.

США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин, которые Россия ввела в ответ на заградительные пошлины Вашингтона в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Претензии США содержатся в соответствующем документе, опубликованном на сайте ВТО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti.ru.

Соединенные Штаты утверждают, что Россия нарушает правила ВТО, поскольку ее ответные пошлины применяются только к товарам из США, а не к товарам из любой другой страны. Вопросы у Вашингтона вызвал также размер ставок - введенные Россией пошлины оказались выше максимально допустимых по условиям членства в ВТО. Теперь у России есть 60 дней для урегулирования спора, после чего США могут попросить ВТО собрать группу для принятия решения в отношении Москвы, отмечает Reuters.

«Интерфакс» поясняет, что действия Вашингтона - первый шаг судебной процедуры ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы. Датой запроса на консультации с ВТО, которая считается датой начала спора стран - членов организации, указано 27 августа.

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США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой. «Мы действуем в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае - США)», - подчеркнула пресс-служба российского ведомства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает нормальным иск США в ВТО. Он отметил, что подача иска - «законное право США», но Россия намерена использовать «всю широкую палитру контраргументов».
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 Теги: США, ВТО, пошлины

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Сегодня, 23:07 » Автор: Едгар Букмирза
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