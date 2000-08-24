Раздел: Россия
США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин
Россия нарушает правила ВТО.
США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин, которые Россия ввела в ответ на заградительные пошлины Вашингтона в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Претензии США содержатся в соответствующем документе, опубликованном на сайте ВТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti.ru.
Соединенные Штаты утверждают, что Россия нарушает правила ВТО, поскольку ее ответные пошлины применяются только к товарам из США, а не к товарам из любой другой страны. Вопросы у Вашингтона вызвал также размер ставок - введенные Россией пошлины оказались выше максимально допустимых по условиям членства в ВТО. Теперь у России есть 60 дней для урегулирования спора, после чего США могут попросить ВТО собрать группу для принятия решения в отношении Москвы, отмечает Reuters.
«Интерфакс» поясняет, что действия Вашингтона - первый шаг судебной процедуры ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы. Датой запроса на консультации с ВТО, которая считается датой начала спора стран - членов организации, указано 27 августа.
Читайте также: Россия вводит пошлины в отношении США
США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой. «Мы действуем в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае - США)», - подчеркнула пресс-служба российского ведомства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает нормальным иск США в ВТО. Он отметил, что подача иска - «законное право США», но Россия намерена использовать «всю широкую палитру контраргументов».
США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин, которые Россия ввела в ответ на заградительные пошлины Вашингтона в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Претензии США содержатся в соответствующем документе, опубликованном на сайте ВТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti.ru.
Соединенные Штаты утверждают, что Россия нарушает правила ВТО, поскольку ее ответные пошлины применяются только к товарам из США, а не к товарам из любой другой страны. Вопросы у Вашингтона вызвал также размер ставок - введенные Россией пошлины оказались выше максимально допустимых по условиям членства в ВТО. Теперь у России есть 60 дней для урегулирования спора, после чего США могут попросить ВТО собрать группу для принятия решения в отношении Москвы, отмечает Reuters.
«Интерфакс» поясняет, что действия Вашингтона - первый шаг судебной процедуры ВТО. Если консультации ни к чему не приведут, второй этап - формирование третейской группы. Датой запроса на консультации с ВТО, которая считается датой начала спора стран - членов организации, указано 27 августа.
Читайте также: Россия вводит пошлины в отношении США
США неверно интерпретируют природу мер, принятых Москвой. «Мы действуем в рамках соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае - США)», - подчеркнула пресс-служба российского ведомства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает нормальным иск США в ВТО. Он отметил, что подача иска - «законное право США», но Россия намерена использовать «всю широкую палитру контраргументов».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
129
0
Также советуем посмотреть
- Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
- МИД Франции не считает миротворцев на Донбассе необходимыми
- Странные детские игрушки, созданные взрослыми с «больной» фантазией
- Суд оставил Савченко под стражей
- Забавные питомцы, ставшие обладателями нелепых причесок
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
- Щодо скасування виборів в ОРДЛО
- В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
- Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
- Як Нафтогаз пробиває «дно»
- Долой комплексы: в Николаеве на стадионе установили туалет с прозрачными стенами
- Размеры алиментов в Украине увеличились вдвое
- На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года
- НАБУ: безвідповідальність і упередженість
- Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»
- Искренность Медведчука – это подарок
- 73-летний тракторист одним ударом отправил в «нокаут» домушника
- «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
- Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе
Оставьте свой комментарий