Раздел: Россия
В главном российском цирке лев чуть не разорвал дрессировщика
Дрессировщику наложили швы.
Во время репетиции в Большом Московском цирке лев напал на дрессировщика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
"Инцидент произошел в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж, – цитирует газета директора БМЦ Эдгарда Запашного. – По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко".
"К счастью, лев травмировал дрессировщика не сильно: порвал руку", – сказал Запашный.
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На место была вызвана скорая помощь. 37-летнего Макаренко доставили в больницу и наложили швы.
Во время репетиции в Большом Московском цирке лев напал на дрессировщика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
"Инцидент произошел в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж, – цитирует газета директора БМЦ Эдгарда Запашного. – По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко".
"К счастью, лев травмировал дрессировщика не сильно: порвал руку", – сказал Запашный.
Читайте также: США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин
На место была вызвана скорая помощь. 37-летнего Макаренко доставили в больницу и наложили швы.
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