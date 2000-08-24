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Раздел: Россия  
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В России успешно испытали новую ракету

В России успешно испытали новую ракетуИспытания прошли на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Российское Минобороны заявило об очередном успешном испытании новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) Воздушно-космическими силами РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.

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Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сказано в сообщении.
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 Теги: Россия, ПРО, ракета, испытания

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Сегодня, 10:00 » Автор: Алена Шимко
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