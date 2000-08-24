Раздел: Россия
В России успешно испытали новую ракету
Испытания прошли на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.
Российское Минобороны заявило об очередном успешном испытании новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) Воздушно-космическими силами РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.
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Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сказано в сообщении.
Российское Минобороны заявило об очередном успешном испытании новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) Воздушно-космическими силами РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС Андрей Приходько, которого цитирует пресс-служба российского военного ведомства.
Читайте также: По следам КНДР: в России испытали новую ракету
Система ПРО ВКС предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сказано в сообщении.
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