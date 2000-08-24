Раздел: Россия
Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян
Никого из деятелей культуры, науки или оппозиции в списке Forbes не оказалось.
Российская версия журнала Forbes составила рейтинг самых влиятельных россиян. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний и главы силовых ведомства. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к главе государства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.
Первую строчку в списке занимает президент Владимир Путин. В Forbes уточнили, что он возглавил рейтинг "автоматически" – "как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".
На втором месте – глава Сбербанка Герман Греф, на третьем – председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Четвертую строчку занял глава "Роснефти" Игорь Сечин, пятую – премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров занял 91-е место. На последней – сотой строчке – оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст заняли 71 и 73 место соответственно. При этом они обошли в рейтинге председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева – он на 74 строчке.
Читайте также: Больше не первый: Forbes сместили Путина в списке самых влиятельных людей мира
Никого из деятелей культуры, науки или оппозиции в списке Forbes не оказалось.
Российская версия журнала Forbes составила рейтинг самых влиятельных россиян. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний и главы силовых ведомства. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к главе государства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.
Первую строчку в списке занимает президент Владимир Путин. В Forbes уточнили, что он возглавил рейтинг "автоматически" – "как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".
На втором месте – глава Сбербанка Герман Греф, на третьем – председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Четвертую строчку занял глава "Роснефти" Игорь Сечин, пятую – премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров занял 91-е место. На последней – сотой строчке – оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст заняли 71 и 73 место соответственно. При этом они обошли в рейтинге председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева – он на 74 строчке.
Читайте также: Больше не первый: Forbes сместили Путина в списке самых влиятельных людей мира
Никого из деятелей культуры, науки или оппозиции в списке Forbes не оказалось.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
238
0
Также советуем посмотреть
- В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда
- Привлечение Минфина породило бурю дискуссий
- Стало известно, сколько людей пропало без вести за время войны на Донбассе
- Условия сделки с Москвой
- Жительница Хорватии вместо щенков случайно приютила шакалов
- ВМС Украины выполнили боевые стрельбы
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
- В Луганской области на кладбище обнаружили тайник с боеприпасами
- Американец прославился на весь мир, оригинально проучив сына
- Путин доигрался
- В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию
- С начала ООС на Донбассе задержали 39 боевиков
- В Украине можно быть коллаборационистом
- Отправившийся на прогулку домашний крокодил переполошил город
- Украина вновь отправит военных на учения НАТО
- Ризики торгів з Медведчуком посилюють ризики аграріїв
- Маск впадет в депрессию: россияне насмешили мир «автовертолетом»
- ВСУ могут получить от США противокорабельные ракеты, - эксперт
- Новый мем: Сеть повеселила собака с необычной мордочкой
- Интенсивность обстрелов на Донбассе снизилась
- Українці краще від американців знають ворога
- Потешные фотки собак, готовых на все ради еды
- Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
- МИД Франции не считает миротворцев на Донбассе необходимыми
- Странные детские игрушки, созданные взрослыми с «больной» фантазией
Оставьте свой комментарий