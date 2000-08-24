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Раздел: Россия  
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Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян

Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиянНикого из деятелей культуры, науки или оппозиции в списке Forbes не оказалось.

Российская версия журнала Forbes составила рейтинг самых влиятельных россиян. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний и главы силовых ведомства. При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к главе государства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.

Первую строчку в списке занимает президент Владимир Путин. В Forbes уточнили, что он возглавил рейтинг "автоматически" – "как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".

На втором месте – глава Сбербанка Герман Греф, на третьем – председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Четвертую строчку занял глава "Роснефти" Игорь Сечин, пятую – премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров занял 91-е место. На последней – сотой строчке – оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст заняли 71 и 73 место соответственно. При этом они обошли в рейтинге председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева – он на 74 строчке.

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Никого из деятелей культуры, науки или оппозиции в списке Forbes не оказалось.
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 Теги: Forbes, влиятельность, Россия, рейтинг

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Сегодня, 14:40 » Автор: Алена Шимко
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