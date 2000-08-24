Россия анонсировала масштабные учения в Средиземном море

Похожие новости по теме

В России пройдут беспрецедентные по масштабу военные учения "Восток-2018".

В мероприятиях задействовано более 20 самолетов

Россия и Китай будут проводить оборонные, аварийно-спасательные и противолодочные операции, а а также захват острова.