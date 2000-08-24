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Россия анонсировала масштабные учения в Средиземном море
Россия проведет 1-8 сентября учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будут проведены масштабные учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что на учениях в Средиземноморье "в составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов".
"В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - добавили в ведомстве.
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Сообщается, что в интересах обеспечения безопасности судоходства и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством районы проведения обучения заблаговременно будут объявлены опасными для судоходства и полетов.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будут проведены масштабные учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что на учениях в Средиземноморье "в составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов".
"В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - добавили в ведомстве.
Читайте также: Россия анонсировала самые масштабные за 37 лет военные учения
Сообщается, что в интересах обеспечения безопасности судоходства и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством районы проведения обучения заблаговременно будут объявлены опасными для судоходства и полетов.
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