» » Россия заблокировала доклад по санкциям против КНДР в СБ ООН
Раздел: Россия  
0

Россия заблокировала доклад по санкциям против КНДР в СБ ООН

Россия заблокировала доклад по санкциям против КНДР в СБ ООНРоссийская сторона не согласна с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним, завил постпред РФ.

Россия заблокировала принятие доклада по Северной Корее в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ в Совбезе Василий Небензя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Речь идет о докладе Комитета 1718, который занимается санкциями в отношении КНДР.

"Мы заблокировали доклад Комитета 1718, так как мы не согласны с определенными положениями доклада и тем, как идет работа над ним, я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален", – сказал Небензя.

По его словам, российская делегация и ряд других также "обеспокоены постоянными утечками информации из Комитета в Интернет и СМИ". Постпред РФ заявил, что по этим фактам будет проведено расследование.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Читайте также: Китай и США представят резолюцию по санкциям против КНДР

Пока КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, КНДР

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Татьяна Ларина
     150
     0

Похожие новости по теме

Россия настаивает на своем участии в ядерном разоружении КНДР Россия настаивает на своем участии в ядерном разоружении КНДР

Ядерное разоружение КНДР невозможно без России, считают в Москве

РФ заблокировала американский проект по химатакам в Сирии РФ заблокировала американский проект по химатакам в Сирии

Миссия ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии осталась без мандата.

Россия ввела санкции против Северной Кореи Россия ввела санкции против Северной Кореи

16 октября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Путин ввел санкции против КНДР Путин ввел санкции против КНДР

Санкции России к КНДР уместились на 30 страницах.

Россия обеспокоена ядерной программой Северной Кореи Россия обеспокоена ядерной программой Северной Кореи

В России прокомментировали ядерные испытания КНДР.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх