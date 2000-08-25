Раздел: Россия
Россия заблокировала доклад по санкциям против КНДР в СБ ООН
Российская сторона не согласна с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним, завил постпред РФ.
Россия заблокировала принятие доклада по Северной Корее в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ в Совбезе Василий Небензя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Речь идет о докладе Комитета 1718, который занимается санкциями в отношении КНДР.
"Мы заблокировали доклад Комитета 1718, так как мы не согласны с определенными положениями доклада и тем, как идет работа над ним, я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален", – сказал Небензя.
По его словам, российская делегация и ряд других также "обеспокоены постоянными утечками информации из Комитета в Интернет и СМИ". Постпред РФ заявил, что по этим фактам будет проведено расследование.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
Читайте также: Китай и США представят резолюцию по санкциям против КНДР
Пока КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.
Россия заблокировала принятие доклада по Северной Корее в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ в Совбезе Василий Небензя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Речь идет о докладе Комитета 1718, который занимается санкциями в отношении КНДР.
"Мы заблокировали доклад Комитета 1718, так как мы не согласны с определенными положениями доклада и тем, как идет работа над ним, я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален", – сказал Небензя.
По его словам, российская делегация и ряд других также "обеспокоены постоянными утечками информации из Комитета в Интернет и СМИ". Постпред РФ заявил, что по этим фактам будет проведено расследование.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
Читайте также: Китай и США представят резолюцию по санкциям против КНДР
Пока КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.
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