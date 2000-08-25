Раздел: Россия
Посольство РФ в США назвало торговый флот Украины "пиратами"
Посольство Росси в США заявило об украинском торговом флоте как "бесчинствующих подопечных США на Азовском море".
Посольство РФ в Соединенных Штатах опубликовало ответ на призыв американского внешнеполитического ведомства относительно акватории Азовского моря, назвав украинцев “бесчинствующими подопечными” и “пиратами”, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Госдеп в лице официального представителя Хезер Науерт проникся легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Примечательно, что с „сотен“ судов не названо ни одно”, - к такому мнению пришли дипломаты в пресс-релизе дипмиссии. “Здесь замалчивают факты украинского пиратства. Например, захват траулера „Норд“ украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыбаков, которые не признают себя украинскими гражданами”, - также заявили в посольстве.
“Молчит Госдепартамент и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер „Механик Погодин“. На борту находятся 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ”, - считают в российской дипломатической миссии в США.
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“Американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России. Чтобы отвлечь внимание от грубых нарушений прав человека - как со стороны своих сателлитов, так и у себя дома. Прежде всего речь идет о похищении российских граждан за рубежом для дальнейших процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами, - считает российское диппредставительство, переведя тему на задержанных в Соединенных Штатах россиян. - Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестована по надуманным обвинениям и заключена в тюрьму”.
Посольство РФ в Соединенных Штатах опубликовало ответ на призыв американского внешнеполитического ведомства относительно акватории Азовского моря, назвав украинцев “бесчинствующими подопечными” и “пиратами”, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Госдеп в лице официального представителя Хезер Науерт проникся легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Примечательно, что с „сотен“ судов не названо ни одно”, - к такому мнению пришли дипломаты в пресс-релизе дипмиссии. “Здесь замалчивают факты украинского пиратства. Например, захват траулера „Норд“ украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыбаков, которые не признают себя украинскими гражданами”, - также заявили в посольстве.
“Молчит Госдепартамент и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер „Механик Погодин“. На борту находятся 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ”, - считают в российской дипломатической миссии в США.
Читайте также: Посольство США назвало условие успешной судебной реформы в Украине
“Американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России. Чтобы отвлечь внимание от грубых нарушений прав человека - как со стороны своих сателлитов, так и у себя дома. Прежде всего речь идет о похищении российских граждан за рубежом для дальнейших процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами, - считает российское диппредставительство, переведя тему на задержанных в Соединенных Штатах россиян. - Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестована по надуманным обвинениям и заключена в тюрьму”.
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