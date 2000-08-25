В России произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть погибшие

По предварительным данным, жертвами взрыва стали три человека.



В России на заводе им. Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, по предварительным данным, есть погибшие, передает



Как сообщил источник в службе скорой помощи региона, погибли три человека, еще трое пострадали.



Отмечается, что инцидент произошел на заводе во время производства взрывчатки.



Завод имени Я.М. Свердлова - один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.



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На предприятии работают около пяти тысяч человек. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В России на заводе им. Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, по предварительным данным, есть погибшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Как сообщил источник в службе скорой помощи региона, погибли три человека, еще трое пострадали.Отмечается, что инцидент произошел на заводе во время производства взрывчатки.Завод имени Я.М. Свердлова - один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.На предприятии работают около пяти тысяч человек.



