Раздел: Россия
В России произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть погибшие
По предварительным данным, жертвами взрыва стали три человека.
В России на заводе им. Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, по предварительным данным, есть погибшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщил источник в службе скорой помощи региона, погибли три человека, еще трое пострадали.
Отмечается, что инцидент произошел на заводе во время производства взрывчатки.
Завод имени Я.М. Свердлова - один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.
Читайте также: В Чехии произошел взрыв на заводе: есть погибшие
На предприятии работают около пяти тысяч человек.
В России на заводе им. Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, по предварительным данным, есть погибшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщил источник в службе скорой помощи региона, погибли три человека, еще трое пострадали.
Отмечается, что инцидент произошел на заводе во время производства взрывчатки.
Завод имени Я.М. Свердлова - один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.
Читайте также: В Чехии произошел взрыв на заводе: есть погибшие
На предприятии работают около пяти тысяч человек.
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