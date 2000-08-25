» » В России произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть погибшие
Раздел: Россия  
0

В России произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть погибшие

В России произошел взрыв на заводе боеприпасов, есть погибшиеПо предварительным данным, жертвами взрыва стали три человека.

В России на заводе им. Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв, по предварительным данным, есть погибшие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщил источник в службе скорой помощи региона, погибли три человека, еще трое пострадали.

Отмечается, что инцидент произошел на заводе во время производства взрывчатки.

Завод имени Я.М. Свердлова - один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.

Читайте также: В Чехии произошел взрыв на заводе: есть погибшие

На предприятии работают около пяти тысяч человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, завод боеприпасов, взрыв, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:14 » Автор: Алена Шимко
     105
     0

Похожие новости по теме

В Петербурге произошел взрыв, есть погибшие В Петербурге произошел взрыв, есть погибшие

Сегодня, 17 июля 2018 года, у метро Выборгская (Санкт-Петербург), прогремел мощный взрыв - информируют о двух погибших.

В России на заводе произошел взрыв В России на заводе произошел взрыв

Инцидент произошел в цеху НГДУ "Лянторнефть".

Жуткий пожар на пороховом заводе в России: есть погибшие Жуткий пожар на пороховом заводе в России: есть погибшие

Один человек погиб при пожаре на пороховом заводе в Казани.

На пороховом заводе под Тамбовом произошел мощный взрыв: один человек погиб На пороховом заводе под Тамбовом произошел мощный взрыв: один человек погиб

Взрыв разрушил два здания.

Взрыв на нефтяном месторождении в России: есть погибшие Взрыв на нефтяном месторождении в России: есть погибшие

В результате взрыва погибло двое человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх