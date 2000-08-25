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Раздел: Россия  
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В России на авиазаводе взорвался газ, есть жертвы

В России на авиазаводе взорвался газ, есть жертвыИнцидент произошел в одном из цехов машиностроительного предприятия "Кузнецов" в Самаре.

В результате инцидент, произошедшего в российском городе Самара 31 августа, погибли двое человек, сообщает местная служба скорой помощи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что в одном из цехов завода "Кузнецов" взорвалась газовоздушная смесь.

"Поступил вызов в один из цехов предприятия. Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли", – цитирует агентство свой источник.

Остальные двое рабочих, которые были в момент взрыва вне резервуара, отказались от помощи медиков

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Стоит отметить, завод "Кузнецов" специализируется на авиационном и космическом двигателестроении.
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 Теги: Россия, Самара, авиазавод, взрыв газа, жертвы

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Сегодня, 16:11 » Автор: Алена Шимко
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