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Раздел: Россия  
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Российского священника арестовали за интимное преступление

Российского священника арестовали за интимное преступлениеМужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшая не достигла 14-летнего возраста.

На Алтае полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в МВД. передает Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», - рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшая не достигла 14-летнего возраста. Настоятелем указанного храма является протоиерей Андрей Киселев.

По данным сайта общины, в сентябре ему исполняется 50 лет. В 80-х после окончания школы Киселев отслужил в армии. Затем учился в Алтайском государственном университете на биолога.

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Священнический сан он принял в декабре 1995 года.
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 Теги: Россия, священник, изнасилование, арест

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Сегодня, 17:20 » Автор: Алена Шимко
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