Раздел: Россия
Российского священника арестовали за интимное преступление
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшая не достигла 14-летнего возраста.
На Алтае полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в МВД. передает Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», - рассказали в ведомстве.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшая не достигла 14-летнего возраста. Настоятелем указанного храма является протоиерей Андрей Киселев.
По данным сайта общины, в сентябре ему исполняется 50 лет. В 80-х после окончания школы Киселев отслужил в армии. Затем учился в Алтайском государственном университете на биолога.
Читайте также: В Грузии арестовали священника за попытку убийства
Священнический сан он принял в декабре 1995 года.
На Алтае полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в МВД. передает Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», - рассказали в ведомстве.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшая не достигла 14-летнего возраста. Настоятелем указанного храма является протоиерей Андрей Киселев.
По данным сайта общины, в сентябре ему исполняется 50 лет. В 80-х после окончания школы Киселев отслужил в армии. Затем учился в Алтайском государственном университете на биолога.
Читайте также: В Грузии арестовали священника за попытку убийства
Священнический сан он принял в декабре 1995 года.
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