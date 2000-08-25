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Раздел: Россия  
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Пресс-секретарь Путина прокомментировал его угрозу "раздавить" армию Украины

Пресс-секретарь Путина прокомментировал его угрозу "раздавить" армию УкраиныПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мемуары экс-президента Франции Франсуа Олланда.

В них Олланд сообщил об угрозах Владимира Путина "раздавить" украинскую армию во время споров с президентом Петром Порошенко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По словам Пескова, Путин не произносил в адрес украинского лидера подобных угроз.

"Я был почти на всех переговорах, я не слышал такой фразы", - цитирует Пескова РБК.

Пресс-секретарь также отметил, что не может комментировать мемуары Олланда, так как не читал их и не знает контекста.

30 августа издание Тиждень опубликовало фрагменты мемуаров бывшего президента Франции Франсуа Олланда Уроки власти. В книге Олланд пишет, что в ночь на 12 февраля 2015 года, когда лидеры нормандской четверки (Германии, Франции, Украины и России) подписали комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола, Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга.

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"Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави", - вспоминает Олланд.
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 Теги: Олланд, Путин, Песков, армия, Украина, угроза

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Сегодня, 17:38 » Автор: Алена Шимко
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