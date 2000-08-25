В России после взрыва на заводе пять человек пропали без вести

Всего в здании цеха, где произошел инцидент, находилось 43 человека



Пять человек считаются пропавшими без вести после взрыва, произошедшего в пятницу на заводе им. Свердлова в российском Дзержинске, который производит взрывчатку. Об этом заявил главный инженер предприятия Михаил Лебедев, сообщает



"Недлосчитались пяти работников завода - по спискам не нашли людей, пришедших на работу. Трое людей найдены (погибших - ред.)", - сказал Лебедев.



Сейчас известно, что взрыв произошел в здании утилизации мин во время производства взрывчатки. Возник пожар, который позже потушили.



Всего в здании цеха, где произошел инцидент, находилось 43 человека - работники предприятия, подрядные рабочие, занимавшиеся бетонными работами. После инцидента работников отправили домой.



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Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших в результате взрыва на заводе им. Свердлова. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пять человек считаются пропавшими без вести после взрыва, произошедшего в пятницу на заводе им. Свердлова в российском Дзержинске, который производит взрывчатку. Об этом заявил главный инженер предприятия Михаил Лебедев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ "Недлосчитались пяти работников завода - по спискам не нашли людей, пришедших на работу. Трое людей найдены (погибших - ред.)", - сказал Лебедев.Сейчас известно, что взрыв произошел в здании утилизации мин во время производства взрывчатки. Возник пожар, который позже потушили.Всего в здании цеха, где произошел инцидент, находилось 43 человека - работники предприятия, подрядные рабочие, занимавшиеся бетонными работами. После инцидента работников отправили домой.Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших в результате взрыва на заводе им. Свердлова.



