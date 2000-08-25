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Раздел: Россия  
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В России после взрыва на заводе пять человек пропали без вести

В России после взрыва на заводе пять человек пропали без вестиВсего в здании цеха, где произошел инцидент, находилось 43 человека

Пять человек считаются пропавшими без вести после взрыва, произошедшего в пятницу на заводе им. Свердлова в российском Дзержинске, который производит взрывчатку. Об этом заявил главный инженер предприятия Михаил Лебедев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Недлосчитались пяти работников завода - по спискам не нашли людей, пришедших на работу. Трое людей найдены (погибших - ред.)", - сказал Лебедев.

Сейчас известно, что взрыв произошел в здании утилизации мин во время производства взрывчатки. Возник пожар, который позже потушили.

Всего в здании цеха, где произошел инцидент, находилось 43 человека - работники предприятия, подрядные рабочие, занимавшиеся бетонными работами. После инцидента работников отправили домой.

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Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших в результате взрыва на заводе им. Свердлова.
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 Теги: Россия, взрыв

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Сегодня, 19:11 » Автор: Татьяна Ларина
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