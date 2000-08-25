Раздел: Россия
В России в смерти Захарченко обвинили Киев
В России заявили о "террористическом сценарии" и "кровавой бойне", которые реализует "киевская партия войны".
В МИД России заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является терактом, за которым якобы стоят украинские власти. Такое заявление в пятницу, 31 августа, сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала она.
Захарова заявила, что украинские власти решили устроить "кровавую бойню".
"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - добавила Захарова.
Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования "этого преступления".
Напомним, в пятницу в Донецке произошел взрыв в кафе Сепар, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще минимум три человека пострадали.
Сепаратисты заявили о задержании организаторов взрыва. По их словам это были "украинские диверсанты".
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В СБУ подтвердили смерть Захарченко и отметили, что убийство может быть результатом внутренних криминальных конфликтов между сепаратистами.
В МИД России заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является терактом, за которым якобы стоят украинские власти. Такое заявление в пятницу, 31 августа, сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала она.
Захарова заявила, что украинские власти решили устроить "кровавую бойню".
"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - добавила Захарова.
Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования "этого преступления".
Напомним, в пятницу в Донецке произошел взрыв в кафе Сепар, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще минимум три человека пострадали.
Сепаратисты заявили о задержании организаторов взрыва. По их словам это были "украинские диверсанты".
Читайте также: В смерти Джоан Риверз обвинили врачей
В СБУ подтвердили смерть Захарченко и отметили, что убийство может быть результатом внутренних криминальных конфликтов между сепаратистами.
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