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В России в смерти Захарченко обвинили Киев

В России в смерти Захарченко обвинили КиевВ России заявили о "террористическом сценарии" и "кровавой бойне", которые реализует "киевская партия войны".

В МИД России заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является терактом, за которым якобы стоят украинские власти. Такое заявление в пятницу, 31 августа, сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала она.

Захарова заявила, что украинские власти решили устроить "кровавую бойню".

"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - добавила Захарова.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования "этого преступления".

Напомним, в пятницу в Донецке произошел взрыв в кафе Сепар, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко, еще минимум три человека пострадали.

Сепаратисты заявили о задержании организаторов взрыва. По их словам это были "украинские диверсанты".

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В СБУ подтвердили смерть Захарченко и отметили, что убийство может быть результатом внутренних криминальных конфликтов между сепаратистами.
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 Теги: Россия, Захарченко

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Сегодня, 20:09 » Автор: Татьяна Ларина
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