Раздел: Россия
В аэропорту Сочи самолет сошел с посадочной полосы и загорелся
Причиной ЧП могли стать плохие погодные условия.
В аэропорту российского города Сочи пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший рейсом из Москвы, после неудачной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, передает источник в экстренных службах города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", - цитирует агентство слова собеседника.
Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся.
"Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - говорится в сообщении.
По словам другого источника в оперативном штабе на месте происшествия, от удара "самолет мог лишиться обоих крыльев".
Пожар, возникший от удара, уже ликвидировали.
Как сообщается, во время инцидента на борту самолета находилось 166 человек, все они эвакуированы.
Читайте также: В «Борисполе» самолет сошел со взлетной полосы: аэропорт закрыт
В службе скорой помощи сообщили, что в результате инцидента госпитализированы четыре человека - трое детей и одна женщина. Еще одному человеку была оказана помощь на месте. У пострадавших - отравление угарным газом и травмы грудной клетки.
В аэропорту российского города Сочи пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший рейсом из Москвы, после неудачной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, передает источник в экстренных службах города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", - цитирует агентство слова собеседника.
Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся.
"Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - говорится в сообщении.
По словам другого источника в оперативном штабе на месте происшествия, от удара "самолет мог лишиться обоих крыльев".
Пожар, возникший от удара, уже ликвидировали.
Как сообщается, во время инцидента на борту самолета находилось 166 человек, все они эвакуированы.
Читайте также: В «Борисполе» самолет сошел со взлетной полосы: аэропорт закрыт
В службе скорой помощи сообщили, что в результате инцидента госпитализированы четыре человека - трое детей и одна женщина. Еще одному человеку была оказана помощь на месте. У пострадавших - отравление угарным газом и травмы грудной клетки.
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