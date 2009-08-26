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Раздел: Россия  
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В сочинском аэропорту умер сотрудник, помогавший при аварии самолета

В сочинском аэропорту умер сотрудник, помогавший при аварии самолетаУ спасателя, прибывшего первым на место аварии, случился сердечный приступ.

Сотрудник аэропорта Сочи, который умер от сердечного приступа, первым прибыл на место происшествия, когда ночью самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы полосы и загорелся, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Об этом сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который прибыл на место аварии и проводит заседание оперативного штаба.

“Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян скончался на месте аварии Boeing 737-800”, - сказал Дитрих, уточнив, что Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта, у него не выдержало сердце.

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Прибывший в ночь на субботу из Москвы самолет авиакомпании UTair выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, сотрудник аэропорта умер в результате сердечного приступа.
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 Теги: Сочи, аэропорт, самолет, авария, спасатель, сердечный приступ

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Сегодня, 11:43 » Автор: Алена Шимко
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