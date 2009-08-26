Раздел: Россия
В сочинском аэропорту умер сотрудник, помогавший при аварии самолета
У спасателя, прибывшего первым на место аварии, случился сердечный приступ.
Сотрудник аэропорта Сочи, который умер от сердечного приступа, первым прибыл на место происшествия, когда ночью самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы полосы и загорелся, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Об этом сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который прибыл на место аварии и проводит заседание оперативного штаба.
“Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян скончался на месте аварии Boeing 737-800”, - сказал Дитрих, уточнив, что Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта, у него не выдержало сердце.
Читайте также: Кадры аварии самолета в аэропорту Жуляны. Видео
Прибывший в ночь на субботу из Москвы самолет авиакомпании UTair выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, сотрудник аэропорта умер в результате сердечного приступа.
Сотрудник аэропорта Сочи, который умер от сердечного приступа, первым прибыл на место происшествия, когда ночью самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы полосы и загорелся, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Об этом сообщил в субботу журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который прибыл на место аварии и проводит заседание оперативного штаба.
“Руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян скончался на месте аварии Boeing 737-800”, - сказал Дитрих, уточнив, что Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта, у него не выдержало сердце.
Читайте также: Кадры аварии самолета в аэропорту Жуляны. Видео
Прибывший в ночь на субботу из Москвы самолет авиакомпании UTair выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, сотрудник аэропорта умер в результате сердечного приступа.
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