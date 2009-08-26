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Раздел: Россия  
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В России редактора Первого канала уволили за радость из-за смерти Кобзона - СМИ

В России редактора Первого канала уволили за радость из-за смерти Кобзона - СМИСергей Артемов опубликовал в Сети слова радости о смерти Иосифа Кобзона.

Сергей Артемов, старший редактор Первого канала, опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором порадовался смерти Иосифа Кобзона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

«Ну, наконец-то! Простите. Никогда я не радовался такому. Он это заслужил. Дожили», - написала Артемов.

Позже он удалил свой пост, но на него успели обратить внимание.

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Как сообщает портал Dni.ru, руководство Первого канала приняло решение немедленно уволить редактора за то, что он нарушил принципы корпоративной этики.

В России редактора Первого канала уволили за радость из-за смерти Кобзона - СМИ
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 Теги: Первый канал, редактор, увольнение, Кобзон, смерть

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Сегодня, 15:00 » Автор: Алена Шимко
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