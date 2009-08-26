Раздел: Россия
В России редактора Первого канала уволили за радость из-за смерти Кобзона - СМИ
Сергей Артемов опубликовал в Сети слова радости о смерти Иосифа Кобзона.
Сергей Артемов, старший редактор Первого канала, опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором порадовался смерти Иосифа Кобзона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
«Ну, наконец-то! Простите. Никогда я не радовался такому. Он это заслужил. Дожили», - написала Артемов.
Позже он удалил свой пост, но на него успели обратить внимание.
Читайте также: Названа причина смерти Иосифа Кобзона
Как сообщает портал Dni.ru, руководство Первого канала приняло решение немедленно уволить редактора за то, что он нарушил принципы корпоративной этики.
Сергей Артемов, старший редактор Первого канала, опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором порадовался смерти Иосифа Кобзона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
«Ну, наконец-то! Простите. Никогда я не радовался такому. Он это заслужил. Дожили», - написала Артемов.
Позже он удалил свой пост, но на него успели обратить внимание.
Читайте также: Названа причина смерти Иосифа Кобзона
Как сообщает портал Dni.ru, руководство Первого канала приняло решение немедленно уволить редактора за то, что он нарушил принципы корпоративной этики.
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