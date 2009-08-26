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Раздел: Россия  
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В России после столкновения теплоходов пострадали люди

В России после столкновения теплоходов пострадали людиВ результате аварии погиб один человек.

Два теплохода столкнулись на Москве-реке (РФ). Инцидент произошел 31 августа, пишет Хроника.инфо.

Столкновение произошло у причала на Воробьевых горах. По предварительным данным, пострадали пять человек.

23 августа в Московской области на месте слияния Москвы-реки и Оки столкнулись моторная лодка и баржа.

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В результате аварии погиб один человек, еще одного удалось спасти. Причины инцидента устанавливаются.
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 Теги: Россия, теплоход, авария

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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