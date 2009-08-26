В России после столкновения теплоходов пострадали люди

В результате аварии погиб один человек.



Два теплохода столкнулись на Москве-реке (РФ). Инцидент произошел 31 августа, пишет



Столкновение произошло у причала на Воробьевых горах. По предварительным данным, пострадали пять человек.



23 августа в Московской области на месте слияния Москвы-реки и Оки столкнулись моторная лодка и баржа.



Читайте также: В Греции в центре для беженцев произошли столкновения



В результате аварии погиб один человек, еще одного удалось спасти. Причины инцидента устанавливаются. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Два теплохода столкнулись на Москве-реке (РФ). Инцидент произошел 31 августа, пишет Хроника.инфо Столкновение произошло у причала на Воробьевых горах. По предварительным данным, пострадали пять человек.23 августа в Московской области на месте слияния Москвы-реки и Оки столкнулись моторная лодка и баржа.В результате аварии погиб один человек, еще одного удалось спасти. Причины инцидента устанавливаются.



