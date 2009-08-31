Раздел: Россия
В России начались митинги против пенсионной реформы
В России проходят митинги КПРФ против повышения пенсионного возраста
В России начались митинги против пенсионной реформы, организованные Коммунистической партией России. Демонстрации запланированы в более чем 20 городах России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время
Помимо прочего, акции разрешены в Якутске, Хабаровске, Махачкале, в аннексированном Крыму. На акцию в Москве сторонники КПРФ подали заявку на 15 тысяч человек.
Владивосток
На акцию коммунистов во Владивостоке вышли несколько сотен сторонников КПРФ и Революционной рабочей партии. Они держали в руках фотографии депутатов Госдумы от Приморского края, которые проголосовали за пенсионную реформу.
По сообщениям корреспондента Настоящего Времени с места событий, после окончания митинга изображения "единороссов" коммунисты демонстративно порвали и выбросили в урны. Выступающие призывали сохранить действующий возраст выхода на пенсию, а также вернуть России "красный флаг" и "красную власть".
Биробиджан
На акцию в Биробиджане вышли свыше ста человек. Они потребовали полностью отменить пенсионную реформу и отправить в отставку Правительство России и Государственную думу. По данным местных СМИ, на акцию в основном пришли люди пожилого возраста.
Участники акции держали в руках плакаты:
"Правительство Медведева – в отставку",
"Ни одного голоса политикам, выступающим за повышение пенсионного возраста",
"Не допустим социального террора власти против народа",
"Повышение пенсионного возраста – дорога на кладбище".
Иркутск
В Иркутске во время одиночного пикета против повышения пенсионного возраста был задержан волонтер штаба Навального Илья Фомин. По сообщениям "ОВД-Инфо", с молодого человека взяли объяснительную и позже отпустили.
Самара
В Самаре проходят акции сразу в двух местах. Одну организовало движение "гражданская инициатива", вторую – партия российских коммунистов.
Читайте также: В России задержали участников пикета против пенсионной реформы
Правительство России предлагало повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После того, как в стране прошли акции протеста, президент Владимир Путин объявил о смягчении реформы. В партии КПРФ надеются, что им удастся согласовать референдум. На нём граждан спросят, хотят ли они выходить на пенсию позже.
В России начались митинги против пенсионной реформы, организованные Коммунистической партией России. Демонстрации запланированы в более чем 20 городах России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время
Помимо прочего, акции разрешены в Якутске, Хабаровске, Махачкале, в аннексированном Крыму. На акцию в Москве сторонники КПРФ подали заявку на 15 тысяч человек.
Владивосток
На акцию коммунистов во Владивостоке вышли несколько сотен сторонников КПРФ и Революционной рабочей партии. Они держали в руках фотографии депутатов Госдумы от Приморского края, которые проголосовали за пенсионную реформу.
По сообщениям корреспондента Настоящего Времени с места событий, после окончания митинга изображения "единороссов" коммунисты демонстративно порвали и выбросили в урны. Выступающие призывали сохранить действующий возраст выхода на пенсию, а также вернуть России "красный флаг" и "красную власть".
Биробиджан
На акцию в Биробиджане вышли свыше ста человек. Они потребовали полностью отменить пенсионную реформу и отправить в отставку Правительство России и Государственную думу. По данным местных СМИ, на акцию в основном пришли люди пожилого возраста.
Участники акции держали в руках плакаты:
"Правительство Медведева – в отставку",
"Ни одного голоса политикам, выступающим за повышение пенсионного возраста",
"Не допустим социального террора власти против народа",
"Повышение пенсионного возраста – дорога на кладбище".
Иркутск
В Иркутске во время одиночного пикета против повышения пенсионного возраста был задержан волонтер штаба Навального Илья Фомин. По сообщениям "ОВД-Инфо", с молодого человека взяли объяснительную и позже отпустили.
Самара
В Самаре проходят акции сразу в двух местах. Одну организовало движение "гражданская инициатива", вторую – партия российских коммунистов.
Читайте также: В России задержали участников пикета против пенсионной реформы
Правительство России предлагало повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После того, как в стране прошли акции протеста, президент Владимир Путин объявил о смягчении реформы. В партии КПРФ надеются, что им удастся согласовать референдум. На нём граждан спросят, хотят ли они выходить на пенсию позже.
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