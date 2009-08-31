Раздел: Россия
В России ликвидировали лидера группировки боевиков
Погибших среди силовиков и мирных жителей нет.
В Хасавюртовском районе Дагестана силовики в субботу убили бывшего лидера "кизилюртовской" группировки боевиков Абаса Хубаева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Грани.ру
Как утверждается, 27-летнего Хубаева обнаружили в 20:10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее аула Тотурбийкала. В операции участвовали ФСБ и Росгвардия. По версии силовиков, ему предложили сдаться, однако боевик открыл огонь из автоматического оружия и был убит в результате непродолжительной перестрелки.
Погибших среди силовиков и мирных жителей нет. Сообщается, что на месте перестрелки нашли автомат, пистолет и боеприпасы к ним.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, Хубаев причастен к обстрелу наряда полиции, совершенному в ауле Тотурбийкала 29 августа. В этот день около 23 часов вечера полицейские попросили некоего мужчину, показавшегося им подозрительным, предъявить документы; он выстрелил в полицейских и затем скрылся. Двое силовиков получили ранения средней тяжести. Сообщалось, что неизвестный ехал в автомобиле.
Силовики также подорзревают Хубаева в причастности к обстрелу наряда ДПС на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе 20 июля, в результате которого двое полицейских погибли и еще один позже скончался в больнице, а также другим многочисленным нападениям и убийствам силовиков и гражданских.
Сообщалось об участии Хубаева в подрыве гробницы влиятельного суфийского шейха Саида-афанди Чиркейского в ауле Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, совершенного в ночь на 9 мая. Силовики утверждали, что его соучастником был 25-летний Шамиль Билалов. Часть источников сообщала о задержании обоих; другие передавали, что их ищут.
Читайте также: Иракские ВВС ликвидировали десятки боевиков ИГ
Ответственность за атаку на ДПС и подрыв гробницы брало на себя "Исламское государство".
В Хасавюртовском районе Дагестана силовики в субботу убили бывшего лидера "кизилюртовской" группировки боевиков Абаса Хубаева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Грани.ру
Как утверждается, 27-летнего Хубаева обнаружили в 20:10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее аула Тотурбийкала. В операции участвовали ФСБ и Росгвардия. По версии силовиков, ему предложили сдаться, однако боевик открыл огонь из автоматического оружия и был убит в результате непродолжительной перестрелки.
Погибших среди силовиков и мирных жителей нет. Сообщается, что на месте перестрелки нашли автомат, пистолет и боеприпасы к ним.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, Хубаев причастен к обстрелу наряда полиции, совершенному в ауле Тотурбийкала 29 августа. В этот день около 23 часов вечера полицейские попросили некоего мужчину, показавшегося им подозрительным, предъявить документы; он выстрелил в полицейских и затем скрылся. Двое силовиков получили ранения средней тяжести. Сообщалось, что неизвестный ехал в автомобиле.
Силовики также подорзревают Хубаева в причастности к обстрелу наряда ДПС на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе 20 июля, в результате которого двое полицейских погибли и еще один позже скончался в больнице, а также другим многочисленным нападениям и убийствам силовиков и гражданских.
Сообщалось об участии Хубаева в подрыве гробницы влиятельного суфийского шейха Саида-афанди Чиркейского в ауле Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, совершенного в ночь на 9 мая. Силовики утверждали, что его соучастником был 25-летний Шамиль Билалов. Часть источников сообщала о задержании обоих; другие передавали, что их ищут.
Читайте также: Иракские ВВС ликвидировали десятки боевиков ИГ
Ответственность за атаку на ДПС и подрыв гробницы брало на себя "Исламское государство".
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