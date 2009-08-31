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В России пропал вертолет с людьми на борту

В России пропал вертолет с людьми на борту

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В РФ пропал вертолет с пятью людьми на борту На борту рухнувшего вертолета был бывший вице-премьер региона и двое его детей.