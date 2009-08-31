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Раздел: Россия  
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В России пропал вертолет с людьми на борту

В России пропал вертолет с людьми на бортуСведений о судьбе людей, находившихся на борту этого вертолета, пока не поступало

В воскресенье, 2 сентября, в Иркутской области пропал вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", на борту которого находились три человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il

Судя по имеющимся данным, Ми-8 вылетел на проведение аэрофотосъемки и следовал из Усть-Кута в Северобайкальск.

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Сведений о судьбе людей, находившихся на борту этого вертолета, пока не поступало
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 Теги: Россия, вертолёт

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Сегодня, 15:14 » Автор: Татьяна Ларина
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