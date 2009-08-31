В России снова прошли акции против повышения пенсионного возраста

Навальный призвал своих сторонников выйти на акцию.



На проспекте Академика Сахарова в Москве прошла акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста.



Об этом пишет



Городские власти Москвы разрешили проведение шествия и митинга. Согласованное количество участников – 15 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, на нее пришли около 9 тысяч человек. В столичном МВД сообщили о 6 тысячах участников.



Участники акции выступили против планов российских властей повысить на 5 лет возраст выхода на пенсию. Как сообщается, на митинге также была объявлена минута молчания по убитому лидеру поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса Александру Захарченко.



Еще одна акция протеста, организатором которой стала партия "Справедливая Россия", прошла на Суворовской площади. Там принимали участие полторы тысячи человек. Сообщается о задержании одного активиста.



Согласованные митинги прошли и в других городах России, а также в аннексированном Крыму.



Во Владивостоке, по данным городской администрации, на акцию собрались более 200 человек, организаторы заявляют о 2 тысячах.



В Новосибирске, по данным региональной прессы, на митинг пришли 2,5 тысячи человек. Мероприятие организовывали 15 политических партий и общественных объединений.



В Екатеринбурге около 500 человек провели акцию под названием "Позорный полк". Участники собрались в центре города с портретами депутатов Госдумы из партии "Единая Россия".



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Алексей Навальный планировал провести акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в единый день голосования в России. 27 августа оппозиционера арестовали на 30 суток из-за "забастовки избирателей". Несмотря на арест, Навальный призвал своих сторонников выйти на акцию.



Российские власти предлагают повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Окончательную версию законопроекта в своем обращении предложил президент России Владимир Путин. Согласно данным социологов, большинство россиян выступает против этой инициативы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На проспекте Академика Сахарова в Москве прошла акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svoboda.org Городские власти Москвы разрешили проведение шествия и митинга. Согласованное количество участников – 15 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, на нее пришли около 9 тысяч человек. В столичном МВД сообщили о 6 тысячах участников.Участники акции выступили против планов российских властей повысить на 5 лет возраст выхода на пенсию. Как сообщается, на митинге также была объявлена минута молчания по убитому лидеру поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса Александру Захарченко.Еще одна акция протеста, организатором которой стала партия "Справедливая Россия", прошла на Суворовской площади. Там принимали участие полторы тысячи человек. Сообщается о задержании одного активиста.Согласованные митинги прошли и в других городах России, а также в аннексированном Крыму.Во Владивостоке, по данным городской администрации, на акцию собрались более 200 человек, организаторы заявляют о 2 тысячах.В Новосибирске, по данным региональной прессы, на митинг пришли 2,5 тысячи человек. Мероприятие организовывали 15 политических партий и общественных объединений.В Екатеринбурге около 500 человек провели акцию под названием "Позорный полк". Участники собрались в центре города с портретами депутатов Госдумы из партии "Единая Россия".Алексей Навальный планировал провести акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в единый день голосования в России. 27 августа оппозиционера арестовали на 30 суток из-за "забастовки избирателей". Несмотря на арест, Навальный призвал своих сторонников выйти на акцию.Российские власти предлагают повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Окончательную версию законопроекта в своем обращении предложил президент России Владимир Путин. Согласно данным социологов, большинство россиян выступает против этой инициативы.



