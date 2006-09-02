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Раздел: Россия  
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В московском метро застрелили сотрудника полиции

В московском метро застрелили сотрудника полиции Личность подозреваемого еще не установлена.

В Москве произошла громкая трагедия. Здесь, ночью 3 сентября, неизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"По предварительным данным, неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции на станции метро "Курская. Возможно подозреваемый скрылся с табельным оружием убитого полицейского", - сказал источник. Он добавил, что в городе введен план "Сирена".

Полиция также подтвердила факт убийства своего сотрудника на станции метро "Курская" в Москве.

"Сегодня около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина из огнестрельного оружия ранил сотрудника полиции, который скончался от полученных травм", - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Согласно сообщению, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого.

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"Приметы подозреваемого: мужчина кавказской, или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка", - добавили в полиции.
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 Теги: Москва, метро

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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