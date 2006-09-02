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Раздел: Россия  
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В России поляки начали осматривать обломки самолета Качиньского

В России поляки начали осматривать обломки самолета КачиньскогоОсмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Представители польской стороны и российские следователи приступили к общему осмотру обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она заявила, что следствие "тщательно проверило версию о взрыве" на борту самолета и "многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и на обломках самолета отсутствуют".

"Для специалиста, который знает законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло", - сказала Петренко.

Начавшийся в понедельник осмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

В конце июля Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М.

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Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.
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 Теги: Россия, Польша, самолет, обломки, Смоленск

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Сегодня, 13:32 » Автор: Алена Шимко
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