Раздел: Россия
В России поляки начали осматривать обломки самолета Качиньского
Осмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.
Представители польской стороны и российские следователи приступили к общему осмотру обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она заявила, что следствие "тщательно проверило версию о взрыве" на борту самолета и "многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и на обломках самолета отсутствуют".
"Для специалиста, который знает законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло", - сказала Петренко.
Начавшийся в понедельник осмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.
Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.
В конце июля Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М.
Читайте также: Россия отказалась возвращать Польше обломки самолета Качиньского
Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.
Представители польской стороны и российские следователи приступили к общему осмотру обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она заявила, что следствие "тщательно проверило версию о взрыве" на борту самолета и "многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и на обломках самолета отсутствуют".
"Для специалиста, который знает законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло", - сказала Петренко.
Начавшийся в понедельник осмотр частей самолета проходит в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.
Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.
В конце июля Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М.
Читайте также: Россия отказалась возвращать Польше обломки самолета Качиньского
Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.
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