Назад в СССР: в России первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом

Ошибку допустили в типографии.



В российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой.



На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет



В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.



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По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников. В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой.На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников. В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».



