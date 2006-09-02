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Раздел: Россия  
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Назад в СССР: в России первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом

Назад в СССР: в России первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом Ошибку допустили в типографии.

В российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой.

На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.

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По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников. В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».
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 Теги: Россия, дневники, Серп и Молот

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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