Раздел: Россия
Назад в СССР: в России первоклассникам вручили дневники с серпом и молотом
Ошибку допустили в типографии.
В российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой.
На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.
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По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников. В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».
В российском Сургуте первоклассникам вручили дневники, на которых герб России изображен с небольшой ошибкой.
На гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Информацию об этом подтвердили в городской администрации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
В мэрии в настоящее время разбираются в причинах инцидента, там пообещали наказать виновных.
Читайте также: Украинским первоклассникам вручат конструкторы Lego
По предварительной версии ошибку допустили в типографии. Обсуждается вопрос замены дневников. В общей сложности дневники с ошибкой получили порядка шести тысяч первоклассников в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».
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