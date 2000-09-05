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Раздел: Россия  
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В России внезапно выпал снег

В России внезапно выпал снегНепогода застала автомобилистов 3 сентября.

В Российской Федерации в городе Кемерово внезапно, раньше привычного срока, выпал снег и прошел град.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Водители авто опубликовали в сети видео с заснеженными дорогами.

Стоит отметить, что ветер в день неожиданной и ранней непогоды был настолько мощным, что остановилось движение на нескольких федеральных трассах.

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По словам местных жителей, на дорогах был гололед.

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 Теги: Россия, снег

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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