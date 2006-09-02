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Раздел: Россия  
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На Урале произошло землетрясение

На Урале произошло землетрясениеЕго магнитуда составила 5,4 балла.

В ночь на 5 сентября, на Урале произошло землетрясение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Подземные толчки зарегистрировала Единая геофизическая служба Российской академии наук (РАН).

Землетрясение в районе Уральских гор произошло поздно вечером, в 22.58 по местному времени (01.58 по Киеву). Его магнитуда составила 5,4 балла. Эпицентр землетрясения располагался в Катав-Ивановском районе, а очаг залегал на глубине 10 км.

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Согласно данным регионального управления МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал. Здания и сооружения в городах и поселках, оказавшихся в зое землетрясения также не были разрушены.
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 Теги: Урал, Россия, землетрясение

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Сегодня, 10:27 » Автор: Алена Шимко
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