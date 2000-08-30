Раздел: Россия
В Кемерово на заводе обрушилась крыша и начался пожар
Крыша обрушилась из-за ремонтных работ.
В Кемерово крыша одного из цехов завода "Азот" частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кемерова.
"В производственном цехе "Азота" велись ремонтные работы. Произошло частичное обрушение кровли, после чего начался пожар", - сообщают в ведомстве.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека.
Читайте также: Пожар в Кемерово: задержаны четыре человека
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
В Кемерово крыша одного из цехов завода "Азот" частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кемерова.
"В производственном цехе "Азота" велись ремонтные работы. Произошло частичное обрушение кровли, после чего начался пожар", - сообщают в ведомстве.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека.
Читайте также: Пожар в Кемерово: задержаны четыре человека
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
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