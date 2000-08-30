» » В Кемерово на заводе обрушилась крыша и начался пожар
Раздел: Россия  
0

В Кемерово на заводе обрушилась крыша и начался пожар

В Кемерово на заводе обрушилась крыша и начался пожарКрыша обрушилась из-за ремонтных работ.

В Кемерово крыша одного из цехов завода "Азот" частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кемерова.

"В производственном цехе "Азота" велись ремонтные работы. Произошло частичное обрушение кровли, после чего начался пожар", - сообщают в ведомстве.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека.

Читайте также: Пожар в Кемерово: задержаны четыре человека

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кемерово, завод, пожар, крыша

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:27 » Автор: Алена Шимко
     231
     0

Похожие новости по теме

Трагедия в Кемерово: количество погибших возросло Трагедия в Кемерово: количество погибших возросло

На данный момент уже известно о 64 погибших.

Пожар в Кемерово: задержаны четыре человека Пожар в Кемерово: задержаны четыре человека

Задержаны люди, которые могут быть ответственны за трагедию.

В Москве в здании напротив Кремля обрушилась крыша В Москве в здании напротив Кремля обрушилась крыша

Пострадавших нет.

Пожар на Самарской ГРЭС: частично обрушилась одна из турбин Пожар на Самарской ГРЭС: частично обрушилась одна из турбин

С места происшествия были доставлены в больницу два человека.

В Норильске крыша парковки обрушилась на 150 автомобилей В Норильске крыша парковки обрушилась на 150 автомобилей

ЧП произошло на одной из парковок в городе Норильске Красноярского края.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх