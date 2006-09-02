Раздел: Россия
В России произошло мощное землетрясение
Толчки были зафиксированы в 1:58 по киевскому времени.
Магнитуда землетрясения в Челябинской области составила 5,5. Погибших и пострадавших нет, однако потрескалось здание одной из больниц.
В России в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в ночь на среду, 5 сентября, произошло землетрясение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По данным ведомства, сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км.
"Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное событие не повлияло", - уточнили в МЧС.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 1:58 по киевскому времени.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Пресс-служба МЧС сообщила также, что власть организовала работу 16 рабочих групп "по проверке социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов".
В то же время, как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 5,5. Оно произошло в 7 км к юго-западу от Катав-Ивановского, в 133 километрах от Уфы.
Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко рассказал, что в экстренные службы поступило более 600 звонков от жителей.
"Из различных территорий Челябинской области о землетрясении всего поступило 627 звонков от жителей", - сказал чиновник.
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Он также рассказал, что на здании больницы в Катав-Ивановском обнаружили трещины, поэтому были эвакуированы пациенты и персонал.
Магнитуда землетрясения в Челябинской области составила 5,5. Погибших и пострадавших нет, однако потрескалось здание одной из больниц.
В России в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в ночь на среду, 5 сентября, произошло землетрясение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По данным ведомства, сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км.
"Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное событие не повлияло", - уточнили в МЧС.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 1:58 по киевскому времени.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Пресс-служба МЧС сообщила также, что власть организовала работу 16 рабочих групп "по проверке социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов".
В то же время, как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 5,5. Оно произошло в 7 км к юго-западу от Катав-Ивановского, в 133 километрах от Уфы.
Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко рассказал, что в экстренные службы поступило более 600 звонков от жителей.
"Из различных территорий Челябинской области о землетрясении всего поступило 627 звонков от жителей", - сказал чиновник.
Читайте также: На Камчатке произошло мощное землетрясение
Он также рассказал, что на здании больницы в Катав-Ивановском обнаружили трещины, поэтому были эвакуированы пациенты и персонал.
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