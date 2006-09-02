Раздел: Россия
Путин посетит масштабные военные учения "Восток-2018"
В НАТО мероприятие назвали демонстрацией сосредоточенности РФ на масштабных конфликтах.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в российский Дальневосточный федеральный округ посетит один из этапов стратегических учений "Восток-2018", которые в НАТО назвали демонстрацией сосредоточенности РФ на масштабных конфликтах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам Пескова, российские военные учения "Восток-2018" Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
На этот раз в маневрах вооруженных сил РФ участвуют военнослужащие народно-освободительной армии Китая. Как пояснил изданию Дмитрий Песков, присутствие на учениях председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.
Накануне глава минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что маневры "Восток-2018" станут самым масштабным мероприятием подготовки войск в истории российской армии.
"К ним привлекаются около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин", - сказал Сергей Шойгу.
Читайте также: Россия анонсировала самые масштабные за 37 лет военные учения
Российский министр уточнил, что активная фаза масштабных маневров российской армии "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября на девяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в российский Дальневосточный федеральный округ посетит один из этапов стратегических учений "Восток-2018", которые в НАТО назвали демонстрацией сосредоточенности РФ на масштабных конфликтах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам Пескова, российские военные учения "Восток-2018" Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
На этот раз в маневрах вооруженных сил РФ участвуют военнослужащие народно-освободительной армии Китая. Как пояснил изданию Дмитрий Песков, присутствие на учениях председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.
Накануне глава минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что маневры "Восток-2018" станут самым масштабным мероприятием подготовки войск в истории российской армии.
"К ним привлекаются около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин", - сказал Сергей Шойгу.
Читайте также: Россия анонсировала самые масштабные за 37 лет военные учения
Российский министр уточнил, что активная фаза масштабных маневров российской армии "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября на девяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.
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