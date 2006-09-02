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Раздел: Россия  
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Путин посетит масштабные военные учения "Восток-2018"

Путин посетит масштабные военные учения "Восток-2018"В НАТО мероприятие назвали демонстрацией сосредоточенности РФ на масштабных конфликтах.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в российский Дальневосточный федеральный округ посетит один из этапов стратегических учений "Восток-2018", которые в НАТО назвали демонстрацией сосредоточенности РФ на масштабных конфликтах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам Пескова, российские военные учения "Восток-2018" Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На этот раз в маневрах вооруженных сил РФ участвуют военнослужащие народно-освободительной армии Китая. Как пояснил изданию Дмитрий Песков, присутствие на учениях председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.

Накануне глава минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что маневры "Восток-2018" станут самым масштабным мероприятием подготовки войск в истории российской армии.

"К ним привлекаются около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин", - сказал Сергей Шойгу.

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Российский министр уточнил, что активная фаза масштабных маневров российской армии "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября на девяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.
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 Теги: Восток-2018, Россия, учения, Путин

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Сегодня, 12:45 » Автор: Алена Шимко
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