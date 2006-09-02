Раздел: Россия
Один из обвиняемых в отравлении "Новичком" прокомментировал свою причастность - СМИ
Александр Петров заявил, что вообще не ездил в Британию.
Александр Петров - один из двух россиян, которых обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, - прокомментировал заявления британской полиции о своей причастности к инциденту в Солсбери. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщается в Telegram-канале RT, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО Микроген - научно-производственном объединении Вирио", - заявил Петров.
Ранее СМИ сообщили, что человек, имеющий такие же данные, "встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО Микроген.
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Как сообщалось, британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.
Александр Петров - один из двух россиян, которых обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, - прокомментировал заявления британской полиции о своей причастности к инциденту в Солсбери. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщается в Telegram-канале RT, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО Микроген - научно-производственном объединении Вирио", - заявил Петров.
Ранее СМИ сообщили, что человек, имеющий такие же данные, "встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО Микроген.
Читайте также: Порошенко прокомментировал причастность РФ к отравлению «Новичком» в Британии
Как сообщалось, британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.
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