Один из обвиняемых в отравлении "Новичком" прокомментировал свою причастность - СМИ

Александр Петров заявил, что вообще не ездил в Британию.



Александр Петров - один из двух россиян, которых обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, - прокомментировал заявления британской полиции о своей причастности к инциденту в Солсбери. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщается в Telegram-канале RT, передает



"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО Микроген - научно-производственном объединении Вирио", - заявил Петров.



Ранее СМИ сообщили, что человек, имеющий такие же данные, "встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО Микроген.



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Как сообщалось, британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Александр Петров - один из двух россиян, которых обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, - прокомментировал заявления британской полиции о своей причастности к инциденту в Солсбери. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщается в Telegram-канале RT, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО Микроген - научно-производственном объединении Вирио", - заявил Петров.Ранее СМИ сообщили, что человек, имеющий такие же данные, "встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов ФГУП НПО Микроген.Как сообщалось, британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.



