Раздел: Россия
В России проведена мобилизация для учений «Восток-2018»
Маневры пройдут 11-15 сентября.
В России проведена мобилизация для крупнейших с 1981 года учений «Восток-2018», в том числе в приграничных с Украиной регионах.
Об этом на брифинге в Москве для военных атташе сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «В рамках подготовки к маневрам «Восток-2018» проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Отмобилизовано 21 формирование в 10 субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса. В Южном и Центральном военных округах сформированы подразделения территориальных войск, которые были переброшены военно-транспортной авиацией в Восточный военный округ для выполнения учебно-боевых задач», - сказал Герасимов.
По его словам, «главная цель маневров «Восток-2018» - проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба».
«Данные маневры, проводимые на двусторонней основе, являются высшей формой проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов. Маневры «Восток-2018» проводятся в пределах бюджетных средств, выделенных Министерству обороны на боевую учебу на год», - подчеркнул Герасимов. «Основными особенностями маневров является двухсторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом набольшие расстояния до 7 тыс. км и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4 тыс. миль», - добавил он.
Читайте также: В России пройдут общие военные учения с Китаем и Монголией
Как сказал Герасимов, по замыслу маневров «в результате переброски войск в настоящее время созданы две противоборствующие группировки». «С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом», - добавил он.
В России проведена мобилизация для крупнейших с 1981 года учений «Восток-2018», в том числе в приграничных с Украиной регионах.
Об этом на брифинге в Москве для военных атташе сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «В рамках подготовки к маневрам «Восток-2018» проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Отмобилизовано 21 формирование в 10 субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса. В Южном и Центральном военных округах сформированы подразделения территориальных войск, которые были переброшены военно-транспортной авиацией в Восточный военный округ для выполнения учебно-боевых задач», - сказал Герасимов.
По его словам, «главная цель маневров «Восток-2018» - проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба».
«Данные маневры, проводимые на двусторонней основе, являются высшей формой проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов. Маневры «Восток-2018» проводятся в пределах бюджетных средств, выделенных Министерству обороны на боевую учебу на год», - подчеркнул Герасимов. «Основными особенностями маневров является двухсторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом набольшие расстояния до 7 тыс. км и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4 тыс. миль», - добавил он.
Читайте также: В России пройдут общие военные учения с Китаем и Монголией
Как сказал Герасимов, по замыслу маневров «в результате переброски войск в настоящее время созданы две противоборствующие группировки». «С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом», - добавил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
917
0
Также советуем посмотреть
- Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму
- Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
- Поле для гольфа Трампа привлекло внимание сразу четырех НЛО
- У Порошенко озвучили версии убийства Захарченко
- Нужно создать единый реестр кумов украинских политиков
- В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров
- Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
- Не вижу ваших рук
- В Сети подняли на смех хвалебную речь Парубия
- Сеть насмешил начинающий «спортсмен», оставшийся без присмотра тренера
- Що буде з курсом гривні
- Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
- В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
- Кордон України із країною-агресором виявився відкритим
- Черепаха молниеносно наказала очень "приставучего" рыбака
- Про «всеохоплюючу силу» соцмереж
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
- Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться
- Сеть озадачил странный фокус с шестью пальцами
- Бывает и так: собака стала помощником футбольного тренера
- Удар по Путину: как ослабить Кремль
- Британка пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
Оставьте свой комментарий