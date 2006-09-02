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Раздел: Россия  
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В России проведена мобилизация для учений «Восток-2018»

В России проведена мобилизация для учений «Восток-2018» Маневры пройдут 11-15 сентября.

В России проведена мобилизация для крупнейших с 1981 года учений «Восток-2018», в том числе в приграничных с Украиной регионах.

Об этом на брифинге в Москве для военных атташе сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. «В рамках подготовки к маневрам «Восток-2018» проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Отмобилизовано 21 формирование в 10 субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса. В Южном и Центральном военных округах сформированы подразделения территориальных войск, которые были переброшены военно-транспортной авиацией в Восточный военный округ для выполнения учебно-боевых задач», - сказал Герасимов.

По его словам, «главная цель маневров «Восток-2018» - проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба».

«Данные маневры, проводимые на двусторонней основе, являются высшей формой проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов. Маневры «Восток-2018» проводятся в пределах бюджетных средств, выделенных Министерству обороны на боевую учебу на год», - подчеркнул Герасимов. «Основными особенностями маневров является двухсторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом набольшие расстояния до 7 тыс. км и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4 тыс. миль», - добавил он.

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Как сказал Герасимов, по замыслу маневров «в результате переброски войск в настоящее время созданы две противоборствующие группировки». «С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом», - добавил он.
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 Теги: Россия, «Восток-2018», учения

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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