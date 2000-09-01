Раздел: Россия
В России нашли золотые унитазы в домах организаторов подпольных казино
Владельцы заведений не скупились на позолоченную мебель и сантехнику.
В Якутии силовики задержали участников преступного сообщества, открывшего залы с игровыми автоматами, передает Хроника.инфо со ссылкой на cripo.com.ua.
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. В шикарных особняках владельцев подпольных казино обнаружили позолоченную мебель и сантехнику.
«Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными. Возводя себе дома на деньги проигравшихся горожан, организаторы ОПС не скупились на позолоченную мебель и сантехнику», - цитирует ТАСС СК.
Уголовное дело об организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) возбуждено против 44-летнего местного жителя. Еще одно дело заведено в отношении пяти его подельников по факту участия в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ). Троих участников группировки арестовали, еще трое находятся под подпиской о невыезде.
Читайте также: В Киеве ликвидировали два подпольных казино
Как установили следователи, подозреваемые с января 2016 года организовали азартные игры в нежилых помещениях Якутска на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина.
В Якутии силовики задержали участников преступного сообщества, открывшего залы с игровыми автоматами, передает Хроника.инфо со ссылкой на cripo.com.ua.
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. В шикарных особняках владельцев подпольных казино обнаружили позолоченную мебель и сантехнику.
«Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными. Возводя себе дома на деньги проигравшихся горожан, организаторы ОПС не скупились на позолоченную мебель и сантехнику», - цитирует ТАСС СК.
Уголовное дело об организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) возбуждено против 44-летнего местного жителя. Еще одно дело заведено в отношении пяти его подельников по факту участия в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ). Троих участников группировки арестовали, еще трое находятся под подпиской о невыезде.
Читайте также: В Киеве ликвидировали два подпольных казино
Как установили следователи, подозреваемые с января 2016 года организовали азартные игры в нежилых помещениях Якутска на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина.
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