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Раздел: Россия  
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В Петербурге запретили проводить митинг против пенсионной реформы

В Петербурге запретили проводить митинг против пенсионной реформыВ Петербурге отозвали заявку на акцию Навального против пенсионной реформы

В качестве причины отказа в проведении согласованного ранее митинга власти назвали прорыв водопроводной трубы, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua

Мэрия предложила перенести акцию в парк.В Петербурге сторонникам Алексея Навального отказали в проведении на площади Ленина у Финляндского вокзала акции против повышения пенсионного возраста, которая ранее была согласована властями на 9 сентября. В качестве причины в мэрии назвали прорыв водопровода, из-за которого была затоплена проезжая часть. По данным властей, на месте аварии начаты ремонтные работы, которые, предположительно, продлятся до 16 сентября. Вечером 6 сентября в мэрии предложили организаторам перенести акцию в Удельный парк, отметили, что в случае проведения митинга на площади Ленина акция будет считаться несогласованным.

Сторонники Навального не собираются отказываться от своих планов. "Трубу прорвало не на самой площади, а рядом, это не помешает акции", - заявил петербургскому изданию "Фонтанка.ру" глава штаба Навального в городе Денис Михайлов. По его словам, на рекламу и подготовку к митингу затрачена значительная сумма, поэтому организаторы подадут на городские власти в суд с требованием компенсировать убытки, если те не дадут провести мероприятие в запланированном месте.

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Сторонники Навального планируют 9 сентября провести акции протеста против пенсионной реформы в ряде крупных городов России. В Москве им было отказано в согласовании шествия и митинга.
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 Теги: Петербург, митинг

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Сегодня, 18:57 » Автор: Татьяна Ларина
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