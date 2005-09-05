Раздел: Россия
В России обнаружили "капсулу времени" из СССР
Послание написали обычные плотники.
В России, в одном из роддомов города Челябинска, строители обнаружили необычную «капсулу времени» с посланием потомкам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Фото письма, которое рабочие достали из бутылки «Русской водки», местные жители показали в сети. Оно датируется 16 октября 1980 годом.
Написали его обычные плотники, которые возводили больничный корпус.
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«С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны…» - говорится в послании.
В России, в одном из роддомов города Челябинска, строители обнаружили необычную «капсулу времени» с посланием потомкам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Фото письма, которое рабочие достали из бутылки «Русской водки», местные жители показали в сети. Оно датируется 16 октября 1980 годом.
Написали его обычные плотники, которые возводили больничный корпус.
Читайте также: В Бостоне нашли «капсулу времени»
«С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно: войны, войны…» - говорится в послании.
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