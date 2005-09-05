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Раздел: Россия  
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Российские военные высадились в Сирии

Российские военные высадились в СирииВоеннослужащим необходимо было захватить плацдарм.

Подразделения российской морской пехоты высадились на необорудованное побережье Сирии в рамках совместных учений флота и авиации в Средиземном море.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Российским военнослужащим необходимо было захватить прибрежный плацдарм условного противника в сирийской провинции Латакия. Сначала на берег с вертолетов высадилась группа разведчиков. Далее с моря на катерах прибыла группа разграждения, после чего на берег высадились основные силы.

Они десантировались на бронетранспортерах с больших десантных кораблей. В отработке высадки десанта были задействованы 26 боевых кораблей, в том числе три больших десантных корабля, два тральщика, катера «Раптор» и корабль огневой поддержки.

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Поддержку с воздуха десантникам оказывали 24 летательных аппарата Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России, в том числе вертолеты Ка-29, Ми-8 и Ми-24, самолеты Су-33 и Су-30СМ. Учения, проходящие с 1 по 8 сентября, стали первыми совместными учениями ВМФ и ВКС России в Средиземном море.
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 Теги: Российские военные, Сирия

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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