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Раздел: Россия  
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Российская авиация разбомбила жилой дом в Сирии

Российская авиация разбомбила жилой дом в СирииУдар был нанесен после полудня.

В субботу российская авиация разбомбила жилой дом в деревне Абдин в сирийской мухафазе Идлиб, контролируемой повстанцами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.

Как сообщается в твиттере волонтерской организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски"), жертвами нового налета стали четыре человека, включая одного ребенка.

Пять человек, включая троих детей, пострадали. Одну выжившую женщину спасатели достали из-под обломков здания.

В прошлый раз Россия наносила авиаудары в Идлибе 4 сентября, возобновив бомбардировки после 22-дневного перерыва. Погибли как минимум 13 человек, среди которых пятеро детей.

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В субботу представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что повстанческие исламистские группировки и "Белые каски" решили устроить в мухафазе Идлиб инсценировки химатак со стороны сил диктатора Башара Асада вечером 8 сентября. По утверждению Конашенкова, инсценировать применение отравляющих вещество планируется по команде от "зарубежных друзей сирийской революции".
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 Теги: Российская авиация, Сирия, жилой дом

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Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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