Раздел: Россия
Российская авиация разбомбила жилой дом в Сирии
Удар был нанесен после полудня.
В субботу российская авиация разбомбила жилой дом в деревне Абдин в сирийской мухафазе Идлиб, контролируемой повстанцами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Как сообщается в твиттере волонтерской организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски"), жертвами нового налета стали четыре человека, включая одного ребенка.
Пять человек, включая троих детей, пострадали. Одну выжившую женщину спасатели достали из-под обломков здания.
В прошлый раз Россия наносила авиаудары в Идлибе 4 сентября, возобновив бомбардировки после 22-дневного перерыва. Погибли как минимум 13 человек, среди которых пятеро детей.
Читайте также: Авиация разбомбила школу в Сирии: погибли десятки человек
В субботу представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что повстанческие исламистские группировки и "Белые каски" решили устроить в мухафазе Идлиб инсценировки химатак со стороны сил диктатора Башара Асада вечером 8 сентября. По утверждению Конашенкова, инсценировать применение отравляющих вещество планируется по команде от "зарубежных друзей сирийской революции".
В субботу российская авиация разбомбила жилой дом в деревне Абдин в сирийской мухафазе Идлиб, контролируемой повстанцами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Как сообщается в твиттере волонтерской организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски"), жертвами нового налета стали четыре человека, включая одного ребенка.
Пять человек, включая троих детей, пострадали. Одну выжившую женщину спасатели достали из-под обломков здания.
В прошлый раз Россия наносила авиаудары в Идлибе 4 сентября, возобновив бомбардировки после 22-дневного перерыва. Погибли как минимум 13 человек, среди которых пятеро детей.
Читайте также: Авиация разбомбила школу в Сирии: погибли десятки человек
В субботу представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что повстанческие исламистские группировки и "Белые каски" решили устроить в мухафазе Идлиб инсценировки химатак со стороны сил диктатора Башара Асада вечером 8 сентября. По утверждению Конашенкова, инсценировать применение отравляющих вещество планируется по команде от "зарубежных друзей сирийской революции".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
246
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
Оставьте свой комментарий