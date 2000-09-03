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Раздел: Россия  
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В России проходят "пенсионные" протесты: много задержанных

В России проходят "пенсионные" протесты: много задержанныхАлексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста.

В Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения, правоохранители применили грубую силу к активистам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как известно, российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста в связи с пенсионной реформой, которая запланирована на 9 сентября. В частности, граждане РФ возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст. Протесты не получилось согласовать с властями в 59 городах, и только в 12 удалось.

Сообщается, что в Москве между митингующими и правоохранителями произошли столкновения на Большой Дмитровке. Активисты кидали в правоохранителей бутылки и пытались прорвать оцепление. Как отмечается, правоохранители сажают задержанных в автозаки.

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Среди задержанных активист московского штаба Навального Олег Степанов. Корреспондент российского телеканала "Дождь" пострадала во время столкновений между митингующими и полицией. Также другие российские СМИ сообщают о пострадавших журналистах.
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 Теги: Россия, протесты

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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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