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Раздел: Россия  
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В России молния ударила в высокий небоскреб

В России молния ударила в высокий небоскребВысота небоскреба достигает 462 метра.

В Санкт-Петербурге молния ударила в здание, которое считается самым высоким небоскребом Европы. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

В строящийся бизнес-центр, высота которого достигает 462 метра – Лахта-центр – попала молния. Отмечается, что в результате попадания молнии в небоскреб никто не пострадал.

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Отметим, что всего в здании 87 этажей и его открытие запланировано уже в этом году. Среди прочих офисов, здесь расположится штаб «Газпрома».

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 Теги: Россия, небоскреб, молния

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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