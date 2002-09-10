Раздел: Россия
Россия перебрасывает новейшие ракетные комплексы в Арктику
Они заменят старые комплексы "Рубеж".
Россия стягивает к Арктике сверхзвуковые береговые ракетные комплексы "Бастион".
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
По данным издания, командование Северного флота решило заменить устаревшие установки "Рубеж", которых больше не осталось на флоте, на "Бастион". Дальность поражения нового вооружения достигает 600 километров, к тому же огонь может вестись как по наземным, так и по морским целям.
Новые установки станут на боевую службу до конца этого года. Они будут расположены на острове Котельном, который является крупнейшим на архипелаге Новосибирских островов. Сообщается, что "Бастионы" якобы будут защищать Северный морской путь.
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"Новосибирские острова занимают выгодное стратегическое положение. Тот, кто контролирует их, контролирует Северный морской путь. А за пределами радиуса действия "Бастионов", в том числе в районе вечных льдов, работает морская авиация", - сказали представители Министерства обороны России.
Россия стягивает к Арктике сверхзвуковые береговые ракетные комплексы "Бастион".
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
По данным издания, командование Северного флота решило заменить устаревшие установки "Рубеж", которых больше не осталось на флоте, на "Бастион". Дальность поражения нового вооружения достигает 600 километров, к тому же огонь может вестись как по наземным, так и по морским целям.
Новые установки станут на боевую службу до конца этого года. Они будут расположены на острове Котельном, который является крупнейшим на архипелаге Новосибирских островов. Сообщается, что "Бастионы" якобы будут защищать Северный морской путь.
Читайте также: РФ продаст Турции новейшие ракетные комплексы
"Новосибирские острова занимают выгодное стратегическое положение. Тот, кто контролирует их, контролирует Северный морской путь. А за пределами радиуса действия "Бастионов", в том числе в районе вечных льдов, работает морская авиация", - сказали представители Министерства обороны России.
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