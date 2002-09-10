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Раздел: Россия  
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В России удалили разговор Путина с рабочими из Приморского края

В России удалили разговор Путина с рабочими из Приморского краяРасшифровка разговора сохранилась в кэше Google.

С сайта Кремля удалили расшифровку разговора российского президента Владимира Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда», который состоялся во вторник, 11 сентября, во время визита главы российского государства в Приморский край.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.

Беседа начинается с вопроса Путина о том «как поживают» рабочие. Рабочие отвечают, что «очень хорошо». Затем сотрудники комплекса сообщают, что работается им «прекрасно», предприятие у них «очень хорошее», а зарплаты «приличные».

Путин задает уточняющий вопрос: «Средняя зарплата на предприятии примерно какая? Около 90 тысяч?». В ответ ему говорят: «Нет, что вы… 30-40 тысяч».

Причина удаления расшифровки разговора неизвестна.

​С 2018 года заработные платы российских депутатов, сенаторов, а также судей и государственных служащих были проиндексированы на 4% с учетом прогнозируемой инфляции. Сейчас ежемесячный заработок депутата Госдумы составляет около 350 тысяч рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в России по состоянию на март 2018 года – 36 857 рублей.

В июле 2018 года в России выросла задолженность по зарплатам. Как говорится в сообщении Росстата, сумма превысила 586 миллионов рублей.

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Лидерами по долгам являются Приморский край, в котором работники недополучили 447,3 млн рублей, Санкт-Петербург (323,4 млн рублей) и Хабаровский край (259,6 млн рублей).
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 Теги: Россия, Путин, разговор

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Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
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