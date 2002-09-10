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Раздел: Россия  
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Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза

Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 разаОтток капитала из России по итогам 2018 года составит $30 млрд.

Темпы роста оттока капитала из России продолжают расти. Если за январь-июль 2018 года из страны частным сектором был вывезен $21,5 млрд (против $8,7 млрд за первые семь месяцев 2017 года), то по итогам января-августа объем оттока капитала вырос до $26,5 млрд против $9,6 млрд за тот же период прошлого года, следует из сообщения Банка России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Таким образом, общий объем чистого вывоза капитала частным сектором за первые восемь месяцев 2018 года оказался в 2,76 раза больше, чем в январе-августе 2017 года. В январе-июле разница по годам составляла менее 2,5 раз.

Изначально ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам 2018 года составит $19 млрд, однако санкции заставили регулятора повысить прогноз до $30 млрд.

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В начале сентября 2018 года свой прогноз по оттоку капитала в текущем году более чем вдвое повысило Минэкономразвития - с $18 млрд до $41 млрд. В ведомстве отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и усиление внешнеторговых ограничений негативно сказались на склонности инвесторов к вложениям в развивающиеся экономики.
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 Теги: отток капитала, Россия

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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