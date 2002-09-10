Раздел: Россия
Путин сделал громкое заявление по делу Скрипалей
Президент РФ заявил, что в деле Скрипалей «нет ничего криминального».
Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – гражданские люди.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
«Мы их знаем, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Посмотрим в ближайшее время», – сказал президент РФ на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
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«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь к вам в средства массовой информации», - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – гражданские люди.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
«Мы их знаем, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Посмотрим в ближайшее время», – сказал президент РФ на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
Читайте также: Путин сделал громкое заявление об аннексии Крыма
«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня, пускай они придут куда-нибудь к вам в средства массовой информации», - добавил Путин.
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