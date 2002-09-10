В одном из московских банков захватили заложников

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По предварительным данным, в банке может находиться до пяти человек.

Во вторник, 9 июля, московская полиция получила сообщение о том, что в одной из квартир на Остоженке произошёл захват заложников. Полиция выехала по указанному адресу. Оказалось, что квартира принадлежит известному российскому телеведущему Андрею Малахову. Выяснилось, что квартиру с видом на храм Христа Спасителя в одном из