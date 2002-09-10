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Раздел: Россия  
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В одном из московских банков захватили заложников

В одном из московских банков захватили заложниковЧП произошло в Тушино.

В московском банке захватили заложников.

На месте ЧП прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Чрезвычайное происшествие произошло в Тушино. В отделении «Сбербанка» мужчина взял в взял в заложники нескольких человек. Это произошло буквально полчаса назад.

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На месте ЧП работает полиция, к которой присоединились и сотрудники Росгвардии.
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 Теги: Москва, захват заложников

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Сегодня, 12:04 » Автор: Ирина Шевченко
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