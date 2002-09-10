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Раздел: Россия  
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В России нашли подозреваемых по делу Скрипалей

В России нашли подозреваемых по делу СкрипалейОни въехали в страну по настоящим российским паспортам.

Президент России Владимир Путин заявил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которые подозреваются по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, – гражданские люди.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novayagazeta.ru.

«Мы их знаем, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего криминального там нет», – сказал президент на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

Он предложил им прийти «куда-нибудь к вам в средства массовой информации». Путин надеется, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех».

Ранее британские прокуроры обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипаля и его дочери. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.

После премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители Главного разведывательного управления (ГРУ), сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.

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Великобритания также показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров Боширов, являются сотрудниками ГРУ.
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 Теги: Россия, Скрипаль

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Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
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