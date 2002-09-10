Раздел: Россия
В России нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Они въехали в страну по настоящим российским паспортам.
Президент России Владимир Путин заявил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которые подозреваются по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, – гражданские люди.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novayagazeta.ru.
«Мы их знаем, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего криминального там нет», – сказал президент на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
Он предложил им прийти «куда-нибудь к вам в средства массовой информации». Путин надеется, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех».
Ранее британские прокуроры обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипаля и его дочери. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.
После премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители Главного разведывательного управления (ГРУ), сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.
Читайте также: Лондон пригрозил наказать подозреваемых в отравлении Скрипалей
Великобритания также показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров Боширов, являются сотрудниками ГРУ.
Президент России Владимир Путин заявил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которые подозреваются по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, – гражданские люди.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novayagazeta.ru.
«Мы их знаем, мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего криминального там нет», – сказал президент на пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.
Он предложил им прийти «куда-нибудь к вам в средства массовой информации». Путин надеется, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех».
Ранее британские прокуроры обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипаля и его дочери. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными.
После премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, заявила, что операцию в Солсбери одобрили не только руководители Главного разведывательного управления (ГРУ), сотрудниками которого являются и Петров, и Боширов, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве. Какие именно это фигуры, Мэй не уточнила.
Читайте также: Лондон пригрозил наказать подозреваемых в отравлении Скрипалей
Великобритания также показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров Боширов, являются сотрудниками ГРУ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
350
0
Также советуем посмотреть
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
- В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
- Чому Україні потрібно додатково позичати кошти
- Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
- Жителей США взбудоражил голубой НЛО
- Горе, когда власть – разновидность бизнеса
Оставьте свой комментарий