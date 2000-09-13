Раздел: Россия
В Москве отравили известного активиста
Факт отравления еще не подтвержден окончательно.
Известный активист, участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в Москве. Сейчас он находится в токсикологической реанимации. Близкие подозревают, что он мог быть отравлен. Об этом расказала его гражданская жена, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать, когда через два часа Никульшина пришла домой, он "проснулся и сказал, что начинает терять зрение".
"С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить. Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать", - рассказала Никульшина.
Девушка сообщила, что анализы не показали ничего плохого, сейчас у Верзилова состояние средней тяжести. У него затуманенное сознание, однако, по предварительным данным, угрозы жизни нет.
Официально, диагноз Верзилова звучит как "Вертебро-базилярная недостаточность" (мозг плохо поступает кровь, у человека начинает кружиться голова, его тошнит, он теряет сознание, может неожиданно терять равновесие или "выпадать из реальности" - больной вдруг начинает говорить или совершать странные телодвижения.
Читайте также: В Британии назвали ложью объяснение РФ об отравлении Скрипалей
Такое может произойти из-за отравления. Однако такое часто бывает с людьми из-за врожденных травм (при родах сдвинули позвонок и он пережимает артерии), либо на фоне злоупотребления алкоголем.
Известный активист, участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в Москве. Сейчас он находится в токсикологической реанимации. Близкие подозревают, что он мог быть отравлен. Об этом расказала его гражданская жена, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать, когда через два часа Никульшина пришла домой, он "проснулся и сказал, что начинает терять зрение".
"С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить. Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать", - рассказала Никульшина.
Девушка сообщила, что анализы не показали ничего плохого, сейчас у Верзилова состояние средней тяжести. У него затуманенное сознание, однако, по предварительным данным, угрозы жизни нет.
Официально, диагноз Верзилова звучит как "Вертебро-базилярная недостаточность" (мозг плохо поступает кровь, у человека начинает кружиться голова, его тошнит, он теряет сознание, может неожиданно терять равновесие или "выпадать из реальности" - больной вдруг начинает говорить или совершать странные телодвижения.
Читайте также: В Британии назвали ложью объяснение РФ об отравлении Скрипалей
Такое может произойти из-за отравления. Однако такое часто бывает с людьми из-за врожденных травм (при родах сдвинули позвонок и он пережимает артерии), либо на фоне злоупотребления алкоголем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
871
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
Оставьте свой комментарий