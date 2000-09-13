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Раздел: Россия  
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В Москве отравили известного активиста

В Москве отравили известного активиста Факт отравления еще не подтвержден окончательно.

Известный активист, участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в Москве. Сейчас он находится в токсикологической реанимации. Близкие подозревают, что он мог быть отравлен. Об этом расказала его гражданская жена, участница Pussy Riot Вероника Никульшина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать, когда через два часа Никульшина пришла домой, он "проснулся и сказал, что начинает терять зрение".

"С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить. Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать", - рассказала Никульшина.

Девушка сообщила, что анализы не показали ничего плохого, сейчас у Верзилова состояние средней тяжести. У него затуманенное сознание, однако, по предварительным данным, угрозы жизни нет.

Официально, диагноз Верзилова звучит как "Вертебро-базилярная недостаточность" (мозг плохо поступает кровь, у человека начинает кружиться голова, его тошнит, он теряет сознание, может неожиданно терять равновесие или "выпадать из реальности" - больной вдруг начинает говорить или совершать странные телодвижения.

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Такое может произойти из-за отравления. Однако такое часто бывает с людьми из-за врожденных травм (при родах сдвинули позвонок и он пережимает артерии), либо на фоне злоупотребления алкоголем.
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 Теги: Pussy Riot, Петр Верзилов

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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